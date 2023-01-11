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الأرصاد: تقلبات جوية غدا وأمطار متوسطة وغزيرة ببعض المحافظات وخفيفة على القاهرة

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:26 م
الأرصاد: تقلبات جوية غدا وأمطار متوسطة وغزيرة ببعض المحافظات وخفيفة على القاهرة الأرصاد الجوية
الأمير نصرى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، هناك تقلبات جوية تبدأ من غدا الخميس بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة وتمتد لمحافظات الوجه البحرى، لافتة إلى وجود فرصة سقوط أمطار على القاهرة منذ الصباح حتى ظهرا وهى خفيفة ليس منها قلق.
 
وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن محافظة مطروح ستشهد سقوط أمطار اليوم ليلا، ثم تبدأ بالدخول على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تواصل مع المحافظات، للاستعداد مبكرا لسحب المياه أولا بأول، وتواجدهم فى الشارع.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.

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