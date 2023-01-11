اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بحزمة قرارات استثنائية للصناعة لامتصاص الأزمة الاقتصادية

كتب مدحت عادل

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضررة إقرار حزمة استثناءات قوية للصناعات المحلية خلال الفترة القادمة لزيادة الانتاج وامتصاص أى صدمات قد تتعرض لها الأسواق الداخلية جراء مشكلات الاستيراد وتناقص العملة الأجنبية.

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن ما تمر به مصر هى أوضاع غير تقليدية وتتطلب حلولا سريعة أهمها تشجيع جميع المصانع المتوقفة على اعادة التشغيل والانتاج دون اشتراط استخراج الرخص فى جميع القطاعات مع تغليظ العقوبات فى حالة الغش وعدم مطابقة المنتج للمواصفات ومعايير الصحة العامة.

وطالب السقطى بفتح باب استيراد الماكينات وقطع الغيار والخامات الأولية على مصراعيه دون شروط او قيود مع ضرورة التفاوض مع بنوك دعم الصادرات فى الدول المصدرة لمصر لتوفير وتيسيير اجراءات الاستيراد من خلال اتفاقيات حكومية مع الدول المنتجة لخطوط ومستلزمات الانتاج.

وأَضاف أنه يجب دراسة اعفاء المصانع التى ستقوم بتصنيع منتجات لأول مرة فى مصر من الضرائب لمدة 10 سنوات حتى يمكنها استرداد ما ضخته من استثمارات كمكافأة لها على ماقدمته للاقتصاد فى مجال احلال الواردات.