اتحاد الصناعات: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بـ150 مليار تخفف الأعباء عن الصناعة

كتب - إسلام سعيد

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالمبادرة التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة مميزة 11%، مشيرا إلى أن تخصيص 150 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة خطوة للتخفيف عن الصناعة في ظل الظروف الحالية .

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة، أن الصناعة الوطنية هي عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز علي تنميها طوال الوقت وليس فى مرحلة زمنية معينة،لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تساهم في الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هى نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.