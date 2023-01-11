إصابة مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطن في مشاجرة ، نشبت بقرية محجوب أبو السعود، بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة ، وتم نقل المصاب ، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان مستشفي الفيوم العام استقبل مواطن ، مصاب بجرح قطعي وكدمات، وتبين أنه أصيب إثر نشوب مشاجرة ، بينه وبين آخرين بعزبة محجوب ابو السعود، بمركز الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان مستشفي طامية المركزي ، بمحافظة الفيوم، إستقبل جثتين هامدتين، لكلا من محمد ف ع 33 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف ج ع 35 سنة من محافظة الشرقية، وتبين أنهما لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث ، إنقلاب جرار زراعي، بعد الطريق الإقليمي ب3 كيلو باتجاه القاهرة ، في نطاق محافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كان طريق الفيوم الدائري، شهد وقوع حادث، إنقلاب جرار زراعي، بمدخل قرية الزاوية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان الطريق الدائري بمدينة الفيوم ، شهد وقوع حادث تصادم ، وقع بين سيارة ودراجة بخارية ،أمام مدخل عزبة الغريب بقرية الإعلام ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي قسم الإستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .















