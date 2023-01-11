إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى ب المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبلي مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: حسن محمد حسن 48 عاما، أحمد سلطان شوقي 40 عاما، سائقين يقيمان في محافظة أسيوط، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام للعلاج حيث أصيب الأول باشتباه كسر بالعمود الفقري، والثاني باشتباه إرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام السيارة رقم 3415 ن د ا ربع نقل برصيف الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام أستاد مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة أحمد خلف 24 عاما، وسيد أحمد 48 عاما، يقيمان في قرية تونا الجبل، وتم نقلهما لمستشفي ملوي التخصصي للعلاج.

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول الطفلة حنان- ع، 9 سنوات، إلي مستشفي المنيا العام مصابة بغيبوبة تامة وبتر جزئي بالذراع الأيمن.