إصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث فى الشرقية

أصيب شاب بالشرقية،بسحجات وكسر بالفقرات القطنية، إثر سقوطه من أعلى سور منزل بالصالحية الجديدة، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول"محمد أ ع " 20 عاما مقيم نطاق مدينة الصالحية الجديدة، مصابا بكسر بالفقرات القطنية،وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، وتبين حدوث إصابته إثر سقوطه من أعلى سور بالمنزل، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل ، قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية،حبس المتهم بقتل شقيق جدته لسرقة 120 ألف جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة،فيما اصطحبت قوات الأمن بالشرقية، المتهم بقتل مسن داخل منزله وسرقته بنطاق مدينة بلبيس، لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد المواطنين، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليه شقيق جدته من والده ويعيش بمفرده ، وكان يتردد عليه لقضاء متطلباته وعلم ببيعه وحدة سكنية بمبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه، فتسلل إليه وقام بسرقته وعندما استشعر به المتهم قام بذبحه ولاذا بالفرار، ونجح ضباط قسم شرطة بلبيس، فى تحديد هويته وضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يوم الخميس الماضى، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " فارس أ م ح" 70 عاما مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، وتبين من التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.