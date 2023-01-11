إجراء اختبارات المسار الوظيفى لـ693 من العاملين بمياه سوهاج 

أجرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 693 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى التخصصات الادارية لوظائف أخصائي خدمة عملاء وعلاقات عامة وموارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات والتخصصات الفنية لوظائف فنيين تشغيل مياه شرب وصرف صحى وحملة وزراعي وسلامة وصحة مهنية وعدادات وكهرباء ومشروعات ومعمل وميكانيكا والتخصصات التجارية لوظائف محاسب مالي وتجاري وقارئ ومحصل والتخصصات الهندسية لوظائف مهندس تخطيط وتطوير وتشغيل وصيانة وميكانيكية ومشروعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن برنامج المسار الوظيفي يهدف الى إعداد الكوادر البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين بما يساهم فى تحسين أداء الشركة وأن اجتياز برنامج المسار الوظيفي شرط من شروط الترقية وأن هذا البرنامج يساهم بشكل فعال في تقديم خدمات متميزة في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

واشارت المهندسة دعاء ناصر مدير عام التدريب اتمرت فى الفترة من 9 الى 11 يناير من العام الجارى حيث تم اجراء اختبارات نظرية للوظائف الادارية والمالية والتجارية واختبارات عملية للوظائف الفنية.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلنت، فى وقت سابق نتيجة اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، والتى أجريت يومى 24 و 25 ديسمبر الماضى .

وأكدت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بمبنى الخدمات بالدور الارضي بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج بمدينة ناصر يومى 15 و16 يناير 2023 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج..