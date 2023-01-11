أخبار مصر.. صندوق النقد الدولى يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها توقعات صندوق النقد الدولى بتصاعد مستقبلى لمؤشرات الاقتصاد المصرى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية.. رغم قسوة التحديات العالمية بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، برسالة لمجتمع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان: «الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية»، وقال: «إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتفرض ضغوطًا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل فى الوقت الذى أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها».



طاقم تحكيم أجنبى لقمة الزمالك والأهلى فى الدورى تقرر إسناد مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي و الزمالك يوم 21 يناير من الشهر الجاري إلي طاقم تحكيم أجنبي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.



سموحة يعيد حسام حسن للتسجيل فى الدورى بعد غياب 151 يوما كسر حسام حسن مهاجم نادى سموحة، صيامه التهديفى في بطولة الدورى بعدما سجل هدف سموحة في شباك طلائع الجيش، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.



فيفا يوافق على مشاركة كهربا في المباريات بعد رفع الإيقاف أبلغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.



منتخب اليد يتوجه من فرنسا للسويد اليوم للمشاركة فى بطولة العالم يتوجه اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد الأول للرجال من معسكر فرنسا إلى السويد للمشاركة فى فى بطولة العالم بالسويد وبولندا خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجارى.



تقارير: الأهلي يسعي لاستعارة تريزيجيه للمشاركة فى كأس العالم للأندية كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الاربعاء أن نادي الأهلي المصري يسعى إلى ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



رونالدو والظهور الأول مع النصر السعودي والمواجهة المرتقبة ضد ميسي بكل شغف، يتلهف عشاق الكرة العالمية لموعد المشاركة الأولى للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى منافسات الدورى السعودى للمحترفين، بعدما نجح ناديه النصر السعودى فى تسجيل الدون فى قائمة الفريق الرسمية.



من على منصة العدالة اليوم.. براءة مالك عقار فيصل وآخرين من تهمة التزوير والتربح.. وإحالة أوراق سيدة وزوجها للمفتى بتهمة قتل عشيقها بكرداسة..

وحجز محاكمة 4 متهمين بقصية "أحداث مجلس الوزراء" للنطق بالحكم

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها صدور حكم ببراءة مالك عقار فيصل ومهندسين من حى كرداسة من تهمة التزوير والتربح، وإحالة ربة منزل وزوجها للمفتى بتهمة عشيق الأولى، وحجز محاكمة 4 متهمين بأحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم.

صندوق النقد الدولي يتوقع تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري.. ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 9.7 مليار دولار عام 2023 و12.1 مليار عام 2024.. ارتفاع معدل النمو لـ 5.3% عام 2023/2024.. انفوجراف

على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري ، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات ، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالاً أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجاً.

الرئيس السيسي يجتمع برئيسى الوزراء والمخابرات العامة ووزير الطيران المدنى.. ويوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى فى إطار حسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.



"أهلا رمضان" بإسنا يقدم دعما كبيرا للأهالى.. يوفر أكثر من 95 طن سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.. 15 جنيها للأرز و17 للسكر .. يوفر فاكهة

وخضراوات وأسماكا ولحوما طازجة.. ووكيل التموين: افتتحنا 3 معارض من أصل 9

رصد "تليفزيون اليوم السابع" الإقبال الكبير على معرض أهلا رمضان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذي حقق دعما كبيرا للأهالى بتقديم أكثر من 95 طن سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة، حيث يقام المعرض تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ومحمود أبو الوفا مدير تموين إسنا، وأحمد طه مدير الرقابة التموينية بإسنا.

تطوير حديقتى الحيوان والأورمان.."الزراعة" تكشف 3 حقائق: تستقبلان الجمهور حتى الانتهاء من إجراءات التعاقد.. سيتم غلقها بسبب الأعمال الإنشائية بالبنية الأساسية.. وضغط مدة التطوير من عامين إلى عام واحد فقط‬‬

" حديقة الحيوان " بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل و تضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.



القومى للمرأة يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد ياسمين عز وبرنامجها أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات،عن رفضه وعميق استياءه من المحتوى المسييء الذى يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على " قناة MBC مصر " للمذيعة ياسمين عز، والذى يمثل إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجه لتغييب الوعى المجتمعى بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.



افتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل فى الجيزة قريبا بتخفيضات تصل 30% أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية والغرفة التجارية تسعى لافتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" والشوادر بمختلف قرى ومُدن المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا من السلع.



أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 حتى الإثنين المقبل 16 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ماذا لو؟.. لم يتم إصدار قانون استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج

علي مر السنوات الماضية كان هناك مطلب ملح لكل المصريين العاملين بالخارج هو السماح لهم بجلب سياراتهم من الدول المتواجدون بها مع عمل تخفيض خاص لهم في الجمارك وبالفعل استجابت الدولة المصرية لهذا الطلب، ماذا لو لم يصدر القرار بالأساس ؟



أسعار الذهب اليوم تسجل 1850 جنيها للجرام عيار 21 ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام في تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.



25 يناير آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن آخر موعد للتقدم للوظائف المتاحة بـ القطار الكهربائى الخفيف LRT يوم 25 يناير، مؤكدة أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.



"الكهرباء": تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات نهاية العام بخليج السويس أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة خليج السويس نهاية العام الجارى، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة فى مشروعات الطاقة المتجددة.



روسيا تعلن توريد 4 ملايين طن قمح إلى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى أعلن اتحاد الحبوب الروسي أنه سيقوم بتوريد 4 ملايين طن من القمح إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس 2023.



الصحة العالمية: فاكسيرا قادرة على إنتاج لقاح سرطان عنق الرحم قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة للمنظمة، إن مصر قامت بحملة 100 مليون صحة والتى كانت فعالة فى الوقاية من فيروس سي وعلاجه.



الكهرباء: 26 ألف كيلو متر بسوهاج وأسوان لإنتاج 130 ألف ميجا من الشمس والرياح أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.



الغلاء يرغم الجزائر على الاستيراد.. و"سكاي نيوز": كيلو اللحوم يعادل 19 دولارا بعد أكثر من عامين على إصدار قرار منع استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، بغرض تشجيع المنتوجات المحلية والفلاحة الوطنية، قررت الحكومة الجزائرية العودة إلى خيار الاستيراد مجدداً لمواجهة غلاء الأسعار والمضاربة.



الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى.. إنفوجراف وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.



رئيس الوزراء يتابع آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



انخفاض حاد فى سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك انخفض سعر الدولار انخفاضا حادا الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.75 للشراء و29.80 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.90 جنيه للشراء 30 جنيه للبيع، بعدما كان قد وصل سعره إلى 32 جنيها في بعض البنوك.

رئيس الوزراء يستعرض حوكمة منح الضبطية القضائية للموظفين بقطاعى الاستثمار والأعمال



صندوق النقد الدولى يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصرى.. إنفوجراف على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات ، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالاً أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجاً.



انخفاض الحرارة غدا وأمطار رعدية شمالا تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 رتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.



100 فرصة عمل جديدة فى الغربية للإناث خلال شهر يناير.. الشروط والتفاصيل بمزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.



التعليم تعلن شروط وضوابط التقدم للإعارات الخارجية لموجهى المواد.. تفاصيل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقديم للإعارة الخارجية لموجهي المواد للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلي أنه يسمح بالتقدم للإعارة على وظائف التوجيه الفني حتى سن 56 عاماً في أول أكتوبر من العام الذي يتقدم فيه للإعارة .