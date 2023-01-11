أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يسجل 1850 جنيها للجرام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية فى مصر، والتي من بينها تطورات سوق الذهب والعملات والدولار والبورصة، والتى نستعرضها فى السياق التالى:
الذهب
ننشر أسعار الذهب في السوق المصرى اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسى 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام فى تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ فى سوق الذهب.
أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1586 جنيها.
عيار 21 سجل 1850 جنيها.
وعيار 24 سجل 2114 جنيها.
والجنيه الذهب 14800 جنيه.
شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا وعالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية والجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة، كما تأثر سوق الذهب بطرح شهادة ذات عائد 25% وشاهدنا تراجع سعر الذهب من 1820 إلى 1740 جنيها.
أسعار الدولار
ننشر سعر الدولاراليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.75 للشراء و29.80 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.60 جنيه للشراء 29.70 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى
29.65 جنيها للشراء.
29.74 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى
29.75 جنيها للشراء.
29.80 جنيها للبيع.
البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 19028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة.
الفريق أسامة ربيع يلتقى نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الإقليمى
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، ميرا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.
في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا لعلاقات التعاون المشترك الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل قناة السويس أحد دعائمها الأساسية انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد رئيس الهيئة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس ادراكا منها للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي والدولي، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الذي يستهدف زيادة معدلات الأمان الملاحي بهذا القطاع الحيوي وزيادة أعداد السفن العابرة.
وأشار رئيس الهيئة إلى اكتمال منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال الإرشاد البحري و الخدمات الملاحية و الإنقاذ.
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