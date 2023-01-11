أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يسجل 1850 جنيها للجرام

ننشر سعر الدولاراليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.75 للشراء و29.80 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.60 جنيه للشراء 29.70 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

29.65 جنيها للشراء.

29.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

29.75 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة.

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الأربعاء، ميرا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا لعلاقات التعاون المشترك الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل قناة السويس أحد دعائمها الأساسية انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس الهيئة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس ادراكا منها للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي والدولي، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الذي يستهدف زيادة معدلات الأمان الملاحي بهذا القطاع الحيوي وزيادة أعداد السفن العابرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى اكتمال منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال الإرشاد البحري و الخدمات الملاحية و الإنقاذ.