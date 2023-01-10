وكيل صحة الشرقية يزور طبيب أبو حماد المعتدي عليه ويوجة باتخاذ الإجراءات القانونية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور هشام مسعود إدارة المستشفى والفريق الطبي بها، وتحدث إلى طاقم التمريض والعاملين واستمع إلى تفاصيل الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة حرصه الكامل على حصول المواطنين والمترددين على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة على جميع حقوقهم، وكذلك فإن التجاوز في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية أثناء تأدية مهام عملهم أمر مرفوض كليا، مشددا على عدم السماح بأي تعد على مقدمي الخدمة الصحية، ومؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على حقوقهم وفقًا للقانون، وأن الدولة تحافظ على حقوق أبنائها ولن تسمح لأحد بمساس كرامة أي فرد من الطواقم الطبية.

في سياق متصل، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، وذلك اليوم الثلاثاء، يرافقه مدير الإدارة الصحية ببلبيس، ولجنة من الإدارات الفنية بالمديرية وذلك لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبحث إعادة هيكلة المباني وتوزيع الخدمات بداخلها.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد بنك الدم التجميعي، لتقييم تنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال زيارته السابقة بفصل خط سير المترددين على البنك عن خط سير العاملين، وعمل باب خارجي يسمح بمرور المترددين من وإلى البنك بشكل مستقل، وتشغيل عدد من الثلاجات بالبنك وفقا لكمية المخزون المتواجد من الدم ومشتقاته.

وانتقل الدكتور هشام مسعود لتفقد العيادات الخارجية للتأكد من تواجد القوى البشرية، ومناظرة معدل التردد على العيادات المختلفة، موجها بعمل دعايا اعلامية كافية عن الخدمات المميزة كعيادة القلب والصدر، كما قرر إصدار جزاء بخصم ثلاثة أيام لمعاون المستشفى لتقصيره ومخالفته تعليمات العمل.

كما حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام الداخلية، وقسم العناية المركزة، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلاله، والتأكد من سلامة الأجهزة، واستيفاء الملفات الطبية.

وبحضور اللجنة المشكلة من مديري إدارات الرعاية الحرجة والعاجلة، والجودة، والحضانات، ومكافحة العدوى، ومسئول المستشفيات، تفقد وكيل الوزارة بعض المواقع بالمستشفى لدراسة إمكانية تطوير قسم الحضانات ونقله بمكان آخر لتوسعته ورفع كفاءته ووضع تصور مبدئي للقسم الجديد.