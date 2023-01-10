وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد أعمال تطوير مستشفى بلقاس المركزى

الدقهلية - محمد الحبشي

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أعمال تطوير مستشفى بلقاس المركزى، التابعة لمديرية الشئون الصحية، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى.

رافق وكيل الوزارة، الدكتورة هبة الشريف، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور سيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد قورة، مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام للوقوف على جميع أعمال التطوير في الأقسام المختلفة للعمل على حل جميع المعوقات للانتهاء من أعمال التوسعات في الأقسام ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

وتفقد مكين خلال الزيارة أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والأشعة، فضلاً عن العيادات الخارجية والمغسلة والتعقيم والمخازن واطمأن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل والتوجيه بتوافر وسائل التأمين اللازمة.

كما اجتمع برؤساء الأقسام والفرق بالمستشفى وتم عرض تقديمي عن إنجازات المستشفى وأكد على أولوية الاهتمام بالاستقبال والعيادات الخارجية، وأكد على ضرورة الاستفادة القصوى من منظومة Telemedicine وذلك للوصول إلى أقصى درجات إسعاف المرضى والحفاظ على أرواحهم.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، مثمنا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.