وكيل تعليم الغربية يسلم قرار إنشاء مدرستين داخل مصنع لمجلسى إدارة المصنعين

الغربية عادل ضرة

سلم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بروتوكول وقرار الإنشاء رؤساء مجالس إدارة مدرسة النيل تكستايل، ومدرسة أون تراك، بناء على موافقة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إصدار قرار الإنشاء لمدرستين داخل مصنع، بنظام التعليم والتدريب المزدوج بناء على القرار ين الوزاريين 272، 273 في 29/12/2022

بحضور المهندس فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، و إيهاب عبد الله، مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية، و طارق موسى، رئيس قسم التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية، ليصبح عدد المدارس داخل مصنع 6 مدارس بالغربية،حيث تساهم في سد الفجوة لمتطلبات سوق العمل في مصر.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لمسئولي المصانع التي تم توقيع البروتوكول معهم، وأصدر تعليماته باستكمال الهيكل الدراسي من الطلاب، وهيئة التدريس، على أن تبدأ الدراسة بالمدرستين في الفصل الدراسي الثاني، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وكان قد شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة جمعية رعاية الطلاب بالغربية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى طاحون، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال الاجتماع تم عرض الإنجازات التي قامت بها الجمعية خلال الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023، حيث قامت الجمعية بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية والبالغ عددهم 2500 طالب وطالبة، كما قامت الجمعية بصرف مبلغ 100 ألف جنيه، للطلاب الحافظين للقرآن الكريم، ومراكز التحفيظ، وسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمساعدات للطلاب المحتاجين للرعاية العلاجية، وسداد مبلغ 60 ألف جنيه لدعم الرحلات الطلابية لجميع طلاب المدارس وذوي الهمم ، للمشروعات القومية، وتوفير الأتوبيسات الخاصة لزيارة المشروعات القومية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.