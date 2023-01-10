وزير الشؤون النيابية: تعويضات لأهالي النوبة بعد 123 سنة

إبراهيم حسان

كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ، تفاصيل صرف تعويضات لأهالي النوبة؛ بسبب تعلية السد العالي، وبناؤه.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، إن هذه التعويضات، التي تأتي بعد 123 سنة، وجه بصرفها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب عام 2017؛ لتقوم لجنة بعد ذلك لحصر المستحقين، ثم لجنة أخرى لتحديد آليات صرف هذه التعويضات.

وأضاف علاء الدين فؤاد، أن الحصر الأول أكد أن هناك 11ألف شخص لم يتلقوا تعويضات، لافتًا إلى أنه تم تعويض حوالي 5 آلاف شخص، حتى الآن؛ بناءً على رغبة المتضرر في نوع التعويض؛ فهناك مساكن، أو تعويضات نقدية، ومن فقد أراض زراعية فإنه يحصل عل بديل لنفس المساحة التي فقدها في منطقتي خورقندي ووادي الأمل.

وأوضح فؤاد، أن من فقد قيراط أرض نتيجة بناء السد العالي؛ فإنه يحصل على فدان بديلاً له، ومن فقد فدان أرض يحصل على نفس المساحة كتعويض، أو 25 ألف جنيه، مؤكدًا أن لجنة الحصر تتوجه إلى المتضررين في أماكنهم لصرف التعويضات، والمستحقات لهم.

وأكد علاء الدين فؤاد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحصر سهّلت على المواطنين من أجل الحصول على مستحقاتهم؛ من خلال إجراءات سهلة وبسيطة، منها تقديم إعلان وراثة، والبطاقة الشخصية لمستحق التعويض، مؤكدًا تقديم 225 ألف جنيه بدلًا عن الوحدات السكنية كتعويض لأهالي النوبة.

ولفت فؤاد، إلى أن الدولة لم تفرض نوع التعويض على الأهالي المتضررين؛ فمن قام بالبناء على أراض دولة تم تمليك مسكنه، ومن بنى منزلاً على أراض طرح النهر، تم تعويضه بالشكل الذي يُناسبه؛ لأن هذه الأراضي لا يتم تمليكها.