وزيرة داخلية ألمانيا تقترح حظر الأسلحة على الأفراد بعد "مؤامرة الرايخ"

كتبت: هناء أبو العز

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ضرورة تشديد قانون الأسلحة في ألمانيا، من خلال مشروع القانون الصادر عن وزارة الداخلية على حظر الأسلحة شبه الآلية الخطيرة بشكل خاص للأفراد.

ونقلت صحيفة تاج شبيجل مواد القانون المكون من 48 صفحة، والذى يشير إلى أن المسدسات الفارغة والأقواس، والتي تحظى بشعبية لدى مواطني الرايخ، لن تكون متاحة إلا في المستقبل، إذا كان لديك ترخيص أسلحة نارية.

وقبل أعمال الشغب عشية رأس السنة الجديدة، تحدثت فيسر بالفعل لصالح تشديد قوانين الأسلحة، ففي ليلة رأس السنة الجديدة، تعرض ضباط الشرطة ورجال الإطفاء للهجوم في عدة مدن، بما في ذلك الألعاب النارية والصواريخ، وكانت الهجمات عنيفة بشكل خاص في بعض مناطق برلين.

ولكن بعد اعتقال 25 من "مواطني الرايخ" المشتبه بهم في 7 ديسمبر، تسارعت وتيرة النقاش حول حقوق السلاح، ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي غالبية المعتقلين بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية أرادت قلب النظام السياسي.