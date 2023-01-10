اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة داخلية ألمانيا تقترح حظر الأسلحة على الأفراد بعد "مؤامرة الرايخ"

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:46 م
وزيرة داخلية ألمانيا تقترح حظر الأسلحة على الأفراد بعد "مؤامرة الرايخ" الشرطة الالمانية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ضرورة تشديد قانون الأسلحة في ألمانيا، من خلال مشروع القانون الصادر عن وزارة الداخلية على حظر الأسلحة شبه الآلية الخطيرة بشكل خاص للأفراد.
 
ونقلت صحيفة تاج شبيجل مواد القانون المكون من  48 صفحة، والذى يشير إلى أن المسدسات الفارغة والأقواس، والتي تحظى بشعبية لدى مواطني الرايخ، لن تكون متاحة إلا في المستقبل، إذا كان لديك ترخيص أسلحة نارية.
 
وقبل أعمال الشغب عشية رأس السنة الجديدة، تحدثت فيسر بالفعل لصالح تشديد قوانين الأسلحة، ففي ليلة رأس السنة الجديدة، تعرض ضباط الشرطة ورجال الإطفاء للهجوم في عدة مدن، بما في ذلك الألعاب النارية والصواريخ، وكانت الهجمات عنيفة بشكل خاص في بعض مناطق برلين.
 
ولكن بعد اعتقال 25 من "مواطني الرايخ" المشتبه بهم في 7 ديسمبر، تسارعت وتيرة النقاش حول حقوق السلاح، ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي غالبية المعتقلين بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية أرادت قلب النظام السياسي.

وزيرة داخلية ألمانيا

مواطنى الرايخ

الارهاب

اعمال شغب

عيد الميلاد

راس السنة

الشرطة الالمانية



الموضوعات المتعلقة

ما هى حركة "مواطنى الرايخ" المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب فى ألمانيا؟

الخميس، 08 ديسمبر 2022 08:14 م

تفاصيل جديدة في محاولة انقلاب ألمانيا.. التحقيقات تكشف: خلية الرايخ خططت لقتل "شولتز" و18شخصية عامة وتنصيب الأمير هنري رئيسا.. أسلحة وهواتف "ستالايت" ضمن الأحراز.. ووزير العدل: الحركة شكلت تهديدا للدولة الوطنية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 04:00 م

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": حركة "مواطني الرايخ" تحمل الفكر النازي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 12:32 ص

القاهرة الإخبارية تبرز أزمة الرايخ فى ألمانيا.. مراسل القناة: التنظيم فى صراع دائم مع السلطة.. وخبراء: الحركة تعتمد على القوة المسلحة لتنفيذ أهدافها وتمتلك أسلحة نارية وتمكنت من اختراق عدد من المؤسسات

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 09:25 م

مراسل "القاهرة الإخبارية": تنظيم "الرايخ" فى صراع دائم مع السلطة فى ألمانيا

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 07:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة