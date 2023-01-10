اليوم السابع
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نجل رئيس البرازيل السابق: والدى بريء من أعمال الشغب

الثلاثاء، 10 يناير 2023 07:12 م
نجل رئيس البرازيل السابق: والدى بريء من أعمال الشغب السيناتور فلافيو بولسونارو
وكالات

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قال السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق، الثلاثاء، إنه لا يجب أن يتم الربط بين اسم والده جايير بولسانارو وأعمال الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا، مطلع الأسبوع، حين اقتحم أنصار الزعيم اليميني مقرات البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

وقال فلافيو خلال جلسة لمجلس الشيوخ: "لا تحاولوا أن تخلقوا سردية من الأكاذيب، وكأن بولسونارو كانت لديه أي علاقة بهذه الأعمال غير المسؤولة".

وأضاف: "منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ظل الرئيس صامتاً، يلعق جراحه، بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً".

وغادر بولسونارو البرازيل قبل نحو أسبوعين، قبيل تنصيب خليفته لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل في 1 يناير، وهو بالولايات المتحدة حالياً.

 

 


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