كتب - السيد فلاح

أجرى الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتى التمريض والسياحة والفنادق، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الاحترازية، مع توفير عوامل الأمن والسلامة للطلاب، تماشيًا مع إعلان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس لرفع درجة الاستعداد القصوى لبدء امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمى 2022- 2023.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، إن طلاب الدراسات العليا قد أدوا الامتحانات عن يوم الثلاثاء فى مواد الاستراتيجيات الإدارية، طب الأسرة التمريضية، التوليد، والحاسب الآلى، وأشرف على سير العمل باللجان الدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض للدراسات العليا.

كما تفقد الدكتور محمد سعد لجان امتحانات الماجستير والدكتوراة بكلية السياحة والفنادق، والتى أقيمت بإشراف تنفيذى الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، والدكتورة فاتن العليمى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأدى 35 طالبا وطالبة الامتحانات بمرحلة الماجستير، بينما أدى 13 طالبا وطالبة امتحانات تأهيلى الدكتوراه، وذلك فى مواد إدارة الجودة فى السياحة، اللغة المصرية القديمة، التخطيط الاستراتيجى فى صناعة الضيافة، الاتجاهات الحديثة فى صناعة الضيافة، وتاريخ مصر القديمة.



نائب رئيس جامعة القناة يطمئن على سير امتحانات الدراسات العليا (5)

الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس



نائب رئيس جامعة القناة يطمئن على سير الامتحانات



نائب رئيس جامعة القناة يطمئن على سير امتحانات الدراسات العليا (3)

الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس