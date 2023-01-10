اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:32 م
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مودع لبنانى يطلق النار على مدخل أحد المصارف.. فيديو

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:53 م
مودع لبنانى يطلق النار على مدخل أحد المصارف.. فيديو الشرطة اللبنانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أطلق مودع لبناني، اليوم الثلاثاء، النار على مدخل مصرف "بلوم بنك" في مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوقفت دورية لمخابرات الجيش اللبناني مطلق النار، ويدعى محمد.ق، وهو عسكري في الجيش.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قبل مودعين أموالهم فيها لم يستطيعوا استردادها، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد، وأعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة (من قبل الحكومة) يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".


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