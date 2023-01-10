مهرجان وشوشة يمنح الدكتور أحمد العتر جائزة أفضل مطور عقاري في عام 2022

منح وشوشة- موقع الفن الأول في مصر- مجموعة جي دي للتطوير العقاري المملوكة للدكتور أحمد العتر، جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2022، ضمن مهرجان الأفضل الذي ينظمه الموقع سنويًا، بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

مجموعة جي دي هولدينج للتطوير العقاري



بناة التجمع الخامس



وحصدت مجموعة جي دي للتطوير العقاري، جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2022، بفضل نجاح الدكتور أحمد العتر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جبال للتطوير العقاري في تطوير 120 مشروعًا بمنطقة القاهرة الجديدة على مدار الـ12 عامًا الماضية، وهو ما جعلها تلقب باسم "بناة التجمع" نتيجة مسيرتها في التطوير العمراني، وواصل "العتر" مسيرته بتأسيس العديد من الشركات ذات الصلة بالمجالات العقارية والمقاولات حتى وصلت مجموعته إلى أكثر من 8 شركات ذات إنجازات مستمرة وملحوظة داخل مصر وخارجها.

اعمال الدكتور الهندسية داخل و خارج مصر



طور الدكتور احمد العتر وصمم في جميع أنحاء المنطقة العربية، واستطاع وبكفاءة رجل الأعمال أحمد العتر أن يطور من حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة إلى 12 مليار جنيه وبادر في دعم مشروع الدولة حيث انطلق بثلاث ابراج تتضمن وحدات إدارية وطبية وتجارية بأسعار تنافسية وتركيز كامل وشامل على تسليم كفاءة وجودة عالية للعملاء.

ثقة العملاء في رجل الأعمال أحمد العتر



ثقة العملاء في رجل الأعمال أحمد العتر تتعدى حدود المعاملات التجارية فهو من أسس مفهوم خدمة ما بعد البيع وكيفية تقديم القيمة المضافة من خدمات ومنتجات اساسية لجميع العملاء، كما أن سابقة الاعمال الكبيرة تحاكي عن رجل ذو خبرة ضخمة ورؤى ثابتة لتقديم كل ما هو جديد ومتميز في مجال التطوير العقاري والمقاولات.

تأثر الشباب بمسيرة الدكتور الحافلة بالإنجازات



رغم صغر سنه فهو ملهم ومؤثر كبير لجميع رجال الأعمال والكوادر الشابة لقدرته العالية في رفع مستوى مجموعته في وقت ليس بكبير وبتطور ليس بقليل بل استطاع في أقل من 10 سنوات أن يصنع تاريخ بمجموعة تضمن شركات ومشروعات ضخمة داخل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، كما وفر فرص استثمارية دولية ومحلية داخل جمهورية مصر العربية.

بخبرة تزيد عن 15 عامًا في ريادة الأعمال حول العالم، اكتسب رجل الأعمال أحمد العتر مزيج من الخبرات الأكاديمية، والاستشارات الهندسية، وخبرة إنشاءات عملية على أرض الواقع، وحصل على لقب "صانع المال" كونه أحد الرموز الشابة في ريادة الأعمال