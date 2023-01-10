معسكرات تدريبية لعشائر الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سلسلة من المعسكرات التدريبية لدرء المخاطر والكوارث وإدارة الأزمات لعشائر الجوالة بمراكز الشباب وبمركز شباب الجرايدة التابع لإدارة شباب بيلا، شارك 20 من أعضاء الجوالة من مراكز شباب " الحوة، خاطر، منشية الجرايدة ".

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر التدريبى لدرء المخاطر لأعضاء الجوالة بمراكز الشباب، يهدف إلى تدريبهم على مواجهة المخاطر والتخطيط الناجح لمواجهة تداعيات الأزمة التى قد يواجهها أثناء مشاركته كمتطوع، كما يتم تقديم مفهوم الأزمة والكارثة والتفريق بين أنواع الأزمات وكيفية التصدى لها خلال محاضرة نظرية يتبعها تدريب عملى على التخييم وإقامة المعسكرات فى حالة حدوث الكارثة .

يقدم المعسكر تدريب فرق الجوالة على استشعار بداية الأزمة واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها وإعداد خطة التعامل مع الكارثة حال وقوعها والفرق بين الأزمة والكارثة والمعسكر المقام بمركز شباب الجرايدة، يعد ضمن سلسلة من المعسكرات المتتالية التى ستقام فى جميع إدارات الشباب على مستوى المحافظة وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات وعبد الفتاح الوكيل منسق الجوالة بالمديرية.

كما نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، المسابقة الفنية فى الأشغال اليدوية للنشء خلال شهر يناير الجارى بمراكز الشباب التابعة بمشاركة 20 طفلا بكل مركز وتخضع الأعمال الفنية للتحكيم بالإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية المواهب الإبداعية ودعمها بتقديم كافة الإمكانيات بمراكز الشباب، مضيفًا أن المسابقة التى تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية مستمرة على مستوى الإدارات الفرعية ويتم تصعيد الأعمال الفنية الفائزة لتخضع للجنة التحكيم بالمديرية لتقييمها وإعلان الفائزين بالمسابقة على مستوى المحافظة .

وتقام المسابقة الفنية للأشغال اليدوية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومديرى الإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.



الحضور في المعسرات التدريبية



المشاركون في ورش العمل



جانب من ورش العمل للاطفال



مسابق فنية للنشئ



معسكرات تدريبية لعشائر الجوالة فى درء المخاطر وإدارة الأزمة