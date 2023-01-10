مصرع مواطنين فى حادث انقلاب جرار زراعى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقي مواطنان مصرعهما في حادث انقلاب جرار زراعي بعد الطريق الإقليمي بـ3 كيلو باتجاه القاهرة في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان مستشفي طامية المركزي بمحافظة الفيوم، استقبل جثتين هامدتين، لكلا من محمد ف ع 33 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف ج ع 35 سنة من محافظة الشرقية، وتبين أنهما لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي بعد الطريق الإقليمي بـ3 كيلو باتجاه القاهرة، في نطاق محافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان طريق الفيوم الدائري، شهد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي بمدخل قرية الزاوية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.