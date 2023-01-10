مصرع عامل أثناء الحفر داخل منزل فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه أثناء الحفر داخل منزل في كرداسة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل منزل في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوط حفرة عليه، أثناء أعمال الحفر.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة العامل، وشهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مايو والتبين، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في مقابر بالتبين.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، ومصادرة أدوات الحفر، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يقيم في منطقة التبين، وينقب عن الآثار في أحد المقابر عقب اشتباه في كون بها آثار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم داخل المقبرة، وعثر على حفرة بعمق مترين، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثاربعد إيهامه بوجود آثار أسفل المدافن، من شخص آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتتضمن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.