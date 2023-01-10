وأشار باتروشيف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء- إلى أن الوجود الأمريكي في أفغانستان لم يكن بهدف محاربة الإرهاب بل نتج عنه مخططات فساد بمليارات الدولارات وكذلك إنتاج المخدرات بشكل هائل.

وأكد باتروشيف أن "أسباب الانسحاب المفاجئ للأمريكيين من أفغانستان تشمل الحاجة إلى التركيز على أوكرانيا، لأنه من وجهة نظرهم كان نظام كييف يقوم باستعدادات ناجحة لشن هجوم على روسيا".

وذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أنه بدون سحب القوات من أفغانستان لم تكن واشنطن قادرة على تخصيص هذا القدر من الأموال لأوكرانيا، وأضاف "إلى جانب ذلك تم نقل بعض المعدات التي سُحبت من أفغانستان إلى أوروبا، معظمها إلى بولندا، مما جعل من الممكن للأوروبيين تسليح نظام كييف".

