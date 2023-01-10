مركز شباب مدينة العريش يصل لقمة دورى القسم الثالث

شمال سيناء - محمد حسين

فاز فريق كرة القدم بمركز شباب مدينة العريش على فريق مركز شباب الخربة بشمال سيناء بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف (محمد وليد وعلاء شاكر ومحمود وليد) ليرتفع رصيد الفريق إلى (24) نقطة يتصدر بهم قمة المجموعة الثامنة لدورى القسم الثالث.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، أنه تقرر صرف مكافآت مضاعفة للاعبين وجهازهم الفنى بقيادة عبد الله رستم ومعاونوه أحمد بكر المدرب العام وكرم مشعل مدرب حراس المرمى وخالد مكاوى المدير الإدارى ومحمد خالد الإداري.

واشار أن فريق كرة القدم بمركز شباب العريش يشارك لأول مرة فى دورى القسم الثالث ويضم مجموعه من الناشئين مواليد من مواليد 2002 و2003 و2004 ويعتبر الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم وكانت نتائجه مفاجأه للوسط الكروى السيناوى خاصة أن الفريق يعتمد اعتمادًا كاملًا على قطاع الناشئين.

اضاف هناك توجيه صحيح للصرف المالى، لافتا إلى دور الجهاز التنفيذى والإدارى بقيادة ناصر العزازى مدير المركز فى تحقيق الفوز.

وواصلت مديرية الشباب والرياضة الخدمات التى تقدمها للشباب بمختلف مواقعها الرياضية، وتحقيقها مراكز متقدمة فى مشاركات شباب المحافظة بالمسابقات الرياضية .

قال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الأنشطة الرياضية بمختلف المواقع الرياضية بالمحافظة تتواصل لافتا أن أهم ما حققته خلال الأيام القليلة الماضية تحقيق بطلين من ذوى ذوى القدرات والهمم نتائج متميزة فى مباريات اللقاء المجمع للمشروع القومى للأفراد ذوى الإعاقة، الذى أقيم بمشاركة فرق محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط والسويس بالصالة المغطاة بمدينة بورسعيد، وشارك فيه 32 مشاركا، و20 لاعبا، و8 لاعبات، والمدربين ومشرفى المديرية .

وأوضح أنه جاء بالمركز الثانى اللاعب هانى دسوقى فى ألعاب قوى جرى بنين 100 متر أرجل سليمة وفازت اللاعبة نسرين كامل مركز ثالث فى ألعاب القوى جرى بنات 100 متر أرجل سليمة، كما حصل اللاعب حسام محمد على مركز ثانى ألعاب قوى جرى كرسى بنين 100متر، وفازت اللاعبة عبير أحمد بالمركز الثالث جرى كرسى 100 متر، وفاز فريق كرة الطائرة جلوس بنات بالمركز الثالث، وحصل فريق كرة القدم للأرجل المبتورة بالمركز ثانى وأحرز سيد عبد الصالحين جميع أهداف الفريق .