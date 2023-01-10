مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يكشف "حكم الزوجة التى تؤذى زوجها باللسان"

محمد شرقاوى

خصص برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، فقرة دينية للإجابة على أسئلة المشاهدين الدينية، بحضور الشيخ الدكتور محمد العماوي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وأجاب العماوي عن سؤال: "ما حكم الزوجة التى تؤذى زوجها باللسان؟"، قائلا: يقول الحديث الشريف: "لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدُّنيا إلَّا قالت زوجتُه منَ الحورِ العينِ : لا تؤذيهِ قاتلَكِ اللَّهُ فإنَّما هوَ عندَكِ دخيلٌ أوشَك أن يفارقَكِ إلينا".. وهذا يؤكد رفض الشرع لأن تؤذي الزوجة زوجها.. والصبر على لسان المرأة هو مما يمتحن به الأولياء".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الغنى والإعلامية إيمان عز الدين، أنه على الزوج حسن معاملة زوجته وعلى أنها تعامل الله فيه والعكس، وبحسن التعامل بين الزوجين ينصلح حالهم وأجرهم على الله".

وأجاب الشيخ الدكتور محمد العماوي على سؤال من الإعلامية هبة الأباصيرى، "ازاي الزوجة تتعامل مع زوجها العصبي؟"، قائلا: "الشرع الشريف ينهى عن الغضب سواء للزوج أو الزوجة.. والغضب به جماع الشر كله وممكن الشخص يقتل ويعمل كل حاجة في وقت الغضب وبالتالي علي الزوج عدم الغضب حين التعامل مع زوجته".

يذكر أن مركر الفتوى بالأزهر الشريف، شارك فى جلسات الدوار التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة " أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتحدث ممثل مركز الفتوى، عن الحقوق الزوجية وكيفية اختيار شريك الحياة، وتوعية الأسر بضرورة إختيار الزوج والزوجة الصالحة وكيفية تربية الأبناء لكى نعيش فى مجتمع أمان، وتم فتح باب المناقشات خلال الجلسة والرد على استفسارات السيدات حول بعض القضايا المجتمعية.