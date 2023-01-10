محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير المركز التكنولوجى لبدء التشغيل التجريبى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام، والذى يبدأ التشغيل التجريبى له مطلع الأسبوع المقبل، في إطار خطة المحافظة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة انتهاء التطوير على الوجه الأكمل، وسرعة تجهيز المركز بالأثاث اللازم والأجهزة الإلكترونية، كما وجه برفع كفاءة مدخل المواطنين من ناحية مجمع المصالح حتى بوابة المركز لضمان انسيابية دخول المواطنين وراحتهم في تلقي الخدمات في سهولة ويسر.

وقال عمرو البشبيشي، نائب المحافظ إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي، و36 إدارة خلفية بالديوان العام، وذلك تفعيلا للتحول الرقمي في تأدية الخدمات للمواطنين لضمان الجودة والسرعة في تلبية خدماتهم، والوصول إلى أعلى معدل لرضا المواطنين.

ويذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات واشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.



جانب من الاهتمام بأعمال التطوير



متابعة أعمال التطوير بالديوان



توجيهات بأعمال التطوير