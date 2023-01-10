محافظ كفر الشيخ يتابع حادث انقلاب سيارة فنطاس بالطريق الدولى دون إصابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة نقل فنطاس، بالزراعات المجاورة للطريق الدولي الساحلي، ناحية مطوبس، أثناء محاولة سائقها تفادي سيارة ربع نقل يستقلها 5 أشخاص، أثناء عبور قائدها من معبر غير قانوني، من الجهة العكسية، مما أدى لانحراف السيارة الفنطاس عن الطريق الدولي الساحلي، ولم ينتج عن الحادث أى إصابات فى الأرواح.

وكلف محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالانتقال لموقع الحادث، ومتابعة أثاره والاستعانة بونش لرفع السيارة، والاطمئنان على انتظام العملية المرورية، على الطريق الدولى الساحلى.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقت إشارة بانقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، نتيجة انحرافها، لمحاولة السائق تفادي سيارة ربع نقل يستقلها 5 أشخاص، تريد العبور من الجهة العكسية منن ممر غير شرعي.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية لرفع السيارة من الطريق الدولي الساحلي، وتيسير المرور على الطريق الدولي الساحلي، بصورة طبيعية، وانتقلت مسئولي إدارة المرور، ومجلس مدينة مطوبس، وسيارات الإسعاف لمتابعة آثار الحادث، ولم يتبين أي إصابات في الارواح، وتم رفع السيارة بالاستعانة بونش، والاطمئنان على سير السيارات على الطريق الدولي الساحلي، بصورة طبيعية.

وتبين أن السيارة الفنطاس كانت محملة بمواد بترولية وأفرغت حمولتها في دمياط، وعائدة لمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، وانقلب على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس، اتجاه مدينة رشيد.



انقلاب السيارة النقل



محاولات لرفع السيارة الفنطاس



اثناء رفع السيارة الفنطاس



انقلاب السبيارة الربع فنطاس على الطريق الدولي



متابعة رفع السيارة