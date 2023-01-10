محافظ المنوفية يوجه بإنهاء ترخيص عداية لخدمة مشروع الصرف الصحى بقرية طهواى

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأنه لا مانع من ترخيص عداية عند جسر المصرف ومنتصفه وذلك لخدمة خط الانحدار ومشروع الصرف الصحى لمنطقة رزقة بقرية طهواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وذلك استجابة لأهالى القرية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مدير إدارة أحد مراكز الشباب بالمحافظة يتضرر من إحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق معه فى وجود مخالفات مالية وإدارية، وكذا شكوى عاملة برياض أطفال إحدى المدارس بشنوان تتضرر من تعنت مديرة المدرسة ضدها، وشكوى موظف بإحدى المديريات الخدمية يتضرر من تعنت مدير المديرية ضده مما يلحق الضرر به وبانتظام سير العمل، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم.

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية بركة السبع يلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين منزله المقام على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وعلي الفور وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة ببحث إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لأقصى مدة طبقا للقانون نظرا لظروفه والعرض عليه، وشكوى مواطن يلتمس إلغاء انتدابه من مدرسة عبد الفتاح فواز بعزبة أبو سعد وإبقائه فى المدرسة الحديثة بطوخ طنبشا، ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلبه مع مراعاة ظروفه الصحية وبما لا يخل بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى مواطن بناحية تلوانة مركز الباجور يتضرر من القيمة التقديرية للريع المقدر دفعه لمنزله المقام على أرض أملاك دولة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية على حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.