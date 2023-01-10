محافظ الغربية يشارك فى ورشة العمل لإعداد التقارير الطوعية للمحافظات

الغربية - فريق المحافظات

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، في ورشة العمل رفيعة المستوى والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور عدد من المحافظين وممثلي الأمم المتحدة حول "التقارير المحلية الطوعية: أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية"، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بتوطين أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير المحلية الطوعية.

وخلال الجلسة الافتتاحية استعرضت وزارة التخطيط ما قامت به الوزارة في إعداد التقارير الطوعية والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة للدولة، حيث تضمنت الورشة التعريف بمفهوم توطين أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على عملية التخطيط على المستوى المحلي، إلى جانب التعرف على مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على أهمية عملية إعداد التقارير الطوعية المحلية في تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تم التعرف على التجارب الدولية وأفضل الممارسات في عملية إعداد التقارير المحلية الطوعية، وما يتضمنه ذلك من تحديات على المستوى المحلي.

وقال رحمي أن المحافظة فور إصدار تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، تم تنظيم عدد من الجلسات والورش والمؤتمرات وذلك لترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إنجازات على أرض الواقع تضمن تحقيق مفهوم عدم ترك أي أحد خلف الركب، حيث ستساهم في مساعدة الوحدات المحلية على تحديد أولوياتها التنموية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وكذلك تعزيز مساهمة الحكومات والوحدات المحلية في تحقيق أجندة 2030.