محافظ الإسكندرية: رصف 156 شارعا بجميع الأحياء بتكلفة 136 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عن رصف 156شارعا بجميع أحياء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق خلال عام 2022، وذلك بإجمالي تكلفة 136 مليونا و714 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجا للرصف، وإعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها وذلك لاظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأوضح الشريف أنه خلال العام الماضي قامت مديرية الطرق والنقل بترميم وإعادة الشيء لأصله لـ 258 شارع بإجمالي أطوال تصل إلى 23.59 كم في 9 أحياء، كما تم الإنتهاء من رصف الشوارع في 3 أحياء (عامرية أول- عامرية ثان- غرب) بنسبة إنجاز 100%، وتم الإنتهاء من رصف الشوارع بأحياء العجمي وشرق بنسبة 95%، مضيفا أنه تم الانتهاء من رصف شوارع حي منتزه ثان بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، أما عن حي وسط فقد بلغت نسبة إنجاز أعمال الرصف به 80%، وفي أحياء منتزه أول والجمرك بلغت نسبة رصف الشوارع بهما 65% و60%، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة.

ومن جانبها؛ أشارت المهندسة أمل محمود، أنه خلال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق العام الماضي تم رصف 9 شوارع، بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات شركات المرافق في 12 شارعا بنطاق حي عامرية أول، وفي حي العامرية ثان تم رصف 6 شوارع بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله في 4 شوارع ، وفي حي منتزه أول تم رصف 4 شوارع وإعادة الشيء لأصله وترميم 51 شارع ، وفي حي منتزه ثان تم رصف 32 شارع بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله في 32 شارعا.

أما عن حي الجمرك، فقد تم تخصيص 12 شارع لرصفها بالكامل، بالإضافة إلى ترميم وإعادة الشيء لأصله في 17 شارع آخرين، وفي حي وسط تم رصف 29 شارع، بالإضافة إلى ترميم وإعادة الشيء لأصله في 10 شوارع أخرى، أما في حي غرب فقد تم رصف 43 شارعا وترميم 38 شارعا آخرين بعد إنهاء شركات المرافق عملها، وفي العجمي تم رصف 10 شوارع، وترميم 62 شارعا آخرين، وفي شرق تم رصف 11 شارعا، وترميم وإعادة الشيء لأصله في 59 شارعا.