محافظ الأقصر يناقش توفير السلع وضبط الأسواق والاستعداد للأمطار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة المجلس التنفيذى رقم 1 لعام 2023، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وافتتح محافظ الأقصر الجلسة باستعراض الكتاب الدورى لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والكتاب الدورى الوارد من وزارة التنمية المحلية والمتضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين، والمتضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط الأسواق للتصدى لأى شائعات، والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وقانون المحال العامة، وتحصيل مستحقات الدولة عن الإسكان البديل للعشوائيات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى عدد من الملفات الاخرى.

وتناولت الجلسة عددا من الموضوعات التى عرضها المسؤولين والتى تضمنت تغيير بعض خطوط سير السيارات بوسط مدينة الأقصر بهدف إعادة تنظيم حركة المرور ومنع التكدس، وتخصيص مساحة 500 متر مربع بمركز ومدينة الزينية لإنشاء إدارة التضامن الاجتماعى بالزينية للتيسير على أهالى الزينية، وتخصيص 600 متر مربع بنجع الخلاليف بالمدامود بحرى لإقامة مجمع خدمات اجتماعية، كما تمت موافقة أعضاء المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشيخ أحمد الحسانى على معهد حاجر الضبعية، وبناء على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بعد موافقة المنطقة الأزهرية والوحدة المحلية القروية لقرية سوزان مبارك التابعة لمركز ومدينة القرنة وأهالى حاجر الضبعية.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة وإزالة التعديات فى المهد، موجهًا كافة المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والمتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.



أول مجلس تنفيذي بعام 2023 بمحافظة الأقصر