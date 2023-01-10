محافظ الأقصر يستقبل وفد قافلة دعوية برعاية شيخ الأزهر لنشر تعاليم الإسلام السمحة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة وفد أعضاء القافلة الدعوية المقامة برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتعليمات الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والتي انطلقت بمحافظة الأقصر السبت الماضي وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل 14 من يناير الجارى.

ورحب محافظ الأقصر بشيوخ القافلة مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على رفع الوعى لدى أبناء الأمة فى كافة ربوع مصر، حيث تستهدف القافلة نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وتتناول القافلة الحديث عن ما يلي:- (إتقان العمل وأثره في نهضة الأمم - الإسلام دين النظافة - خطر غياب الوازع الديني على الفرد والمجتمع - دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع)، وسيتضمن ميدان العمل الدعوى ما يلي:- ( المساجد – قصور الثقافة – دور الرعاية – الجمعيات الأهلية – المراكز الشرطية – المؤسسات الحكومية – المستشفيات) وفي جميع ربوع محافظة الأقصر.



لقاء وفد قافلة دعوية برعاية شيخ الأزهر لنشر تعاليم الإسلام السمحة



محافظ الأقصر يستقبل وفد قافلة دعوية برعاية شيخ الأزهر