مجلس الأمناء والآباء: دعم الطلاب ذوى الهمم فى الأنشطة ورعايتهم

عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، اجتماعا برئاسة عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى لتولى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد عبد الرؤوف علام، دعم المجلس لتكريم الطلاب الفائقين فى الشهادات العامة والمتميزين والمبتكرين والموهوبين فى جميع الأنشطة والمجالات، حيث أن هذا العام يعتبر عام الأنشطة، مؤكداً على أن رعايتهم واجب وطني تركز عليه الدولة، كما أعلن التبرع بمبلغ مالى كبير لدعم ورعاية أبنائنا من ذوى الهمم المتميزين فى جميع الأنشطة والمجالات، ليكونوا كأقرانهم، كما أكد على أنه سيظل حريصاً على بذل كل جهد ممكن، من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بهم جميعًا.

وناقش المجلس العديد من القضايا وتقديم صورة واقعية والاستماع لمقترحات رؤساء أمناء المجالس بالإدارات التعليمية، وكذلك العديد من مديرى الإدارات التعليمية والذين أكدوا الدعم الكامل والمساندة من مجلس الأمناء للتقريب بين أطراف العملية التعليمية على أرض الواقع والحفاظ على حق الطلاب فى الحصول على خدمة تعليمية متميزة.

وكرم المجلس محمد عطية وكيل أول الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات و أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية.