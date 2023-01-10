مأساة طفل 5 سنوات جرفته المياه فى كاليفورنيا أمام أعين والدته

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت ولاية كاليفورنيا حادثا مأسويا بسبب الطقس السىء المستمر منذ أيام فى الولاية، حيث أسفرت العواصف الشديدة والأمطار الهائلة عن فيضانات فى مناطق مختلفة، أسفرت حتى الآن عن مصرع 14 شخص على الأقل.

وبحب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن طفل عمره 5 سنوات اختفى فى مياه الفيضان أمس الاثنين على الساحل الوسطى. وكان الصبى مع والدته أثناء قيادتها شاحنة لكنها علقت قرب منطقة باسو روبلز. واستطاع المارة أن يسحبوا الأم خارج الشحنة، لكن الطفل انجرف خارج الشاحنة وحملته المياه بعيدا إلى نهر على الأرجح، بحسب ما قال المسئولون.

وبعد نحو سبع ساعات من البحث عن الصبى المفقود، لم يتم العثور إلا على حذائه أمام ما وصفه المسئولون بأنه مستوى مياه خطير للغاية على الغواصين. ولم تعلن وفاة الطفل حتى الآن.

ولم تشهد ولاية كاليفورنيا أى توقف لهطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء حيث استمرت العواصف الأخيرة فى غمر الطرق والسواحل ذات الأمواج العالية، مما أدى إلى تحويل الأنهار إلى مناطق فيضانات متدفقة وأجبر الآلاف على الإجلاء من البلدات التى بها تاريخ من الانهيارات الطينينة القاتلة.

وهددت العواصف البلدات الساحلية وعلى ضفاف النهر وتركت أكثر من 200 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، وفقا لموقع باور أوتاج يو إس ، الذي يتتبع تقارير المرافق. وأصدرت خدمة الطقس مراقبة فيضان حتى يوم الثلاثاء لمنطقة خليج سان فرانسيسكو بأكملها ، جنبًا إلى جنب مع وادي ساكرامنتو وخليج مونتيري. واجهت المناطق التي ضربتها حرائق الغابات في السنوات الأخيرة احتمال انزلاق الطين والحطام من سفوح التلال المجردة التي لم تسترد بعد الطبقة الواقية من الغطاء النباتي بشكل كامل.