لماذا يتعرض البعض لرفض أجسامهم زراعة الخلايا الجذعية؟

كتبت فاطمة ياسر

طور الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو نهجًا جديدًا يحتمل أن ينقذ الأرواح، قد يمنع الأجسام المضادة من تحفيز الرفض المناعي للخلايا العلاجية والمزروعة.وثبت أن الرفض بوساطة الأجسام المضادة ، وعلى عكس الهجوم الكيميائي الذي بدأته الخلايا المناعية فصعب بشكل خاص ، وهو عامل يعيق تطوير بعض هذه العلاجات.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة ، التي تم وصفها في مجلة Nature Biotechnology ، استخدام مستقبلات لالتقاط الأجسام المضادة وإخراجها من الدورة الدموية قبل أن تتمكن من قتل الخلايا العلاجية ، التي يعاملونها على أنها غزو أجانب، وقد يكون هذا التكتيك مفيدًا أيضًا في عمليات زرع الأعضاء .

وقال الدكتور توبياس ديوس ، العضو المنتدب ، رئيس قسم جراحة القلب وكبير مؤلفي الدراسة، ومن الصعب حقًا التغلب على هذا الرفض بوساطة الأجسام المضادة، ولذلك ، بدلاً من محاولة قمع جهاز المناعة لدى المريض ، بحثنا عن طرق يمكننا من خلالها تغيير الخلايا التي سيتلقاها المريض وتمكينهم بشكل أفضل من البقاء على قيد الحياة.



-حماية الخلايا الصديقة لكنها غريبة: أكثر العلاجات الخلوية شهرة في الولايات المتحدة هي علاجات مستقبلات المستضد الوهمي ، غالبًا ما تُستخدم علاجات CAR-T هذه لعلاج أشكال معينة من الأورام اللمفاوية بنجاح ، وهو نوع من السرطان المميت غالبًا، و لكن ثبت أن نشرها ضد الأورام الصلبة أكثر صعوبة.

كما هو الحال مع الأعضاء المزروعة ، من المرجح أن يعالج الجهاز المناعي للمتلقي أي خلايا خارجية ، أو أنسجة نشأت منها ، على أنها غريبة ويرفضها ، جراح زراعة القلب الذي ليس غريباً عن المشاكل التي يسببها رفض الجهاز المناعي ، ملقد مررنا بهذا من خلال زراعة الأعضاء ، لذلك نحن نعرف ما سيحدث لعملية زرع الخلايا، ومن المحتمل أن تكون هذه المشكلة عقبة خطيرة في أي نوع من زراعة الخلايا الخيفية.

وأشار ديوس إلى أن التجارب السريرية للعلاجات الخيفية CAR-T كانت لها نتائج أسوأ من العلاجات المشتقة من خلايا المرضى ، مضيفًا أن العلاج المناعي يستلزم التحدي الإضافي المتمثل في تعرض هذه الخلايا الحرة العائمة للهجوم المناعي أكثر من تلك الموجودة في الأعضاء المزروعة، وقال "علينا إيجاد طرق أفضل لحماية هذه الخلايا". -خداع الأجسام المضادة باستخدام المستقبلات عادة عندما يرتبط جسم مضاد بخلية ، فإنه يعمل كنوع من الوسم ، يدعو الخلية المناعية إلى الارتباط بالجسم المضاد وإطلاق عملية فعالة لتدمير الخلية الموسومة، ولإيقاف هذا التفاعل المتسلسل ، ابتكر Deuse وفريقه طريقة لالتقاط الأجسام المضادة قبل أن ترتبط بالخلايا ، مما يمنع تنشيط الاستجابة المناعية.

قام الباحثون بهندسة وراثية لثلاثة أنواع من الخلايا، وجزيرة البنكرياس المنتجة للأنسولين ، وخلايا الغدة الدرقية ، وخلايا CAR-T - بحيث يصنع كل نوع ويعرض أعدادًا كبيرة من بروتين يسمى CD64 على أسطحها.

وفي هذه الخلايا المهندسة ، يعمل CD64 ، الذي يربط بشدة الأجسام المضادة المسؤولة عن هذا النوع من الرفض المناعي ، كنوع من الطعم ، يلتقط الأجسام المضادة وربطها بالخلية المهندسة ، حتى لا تنشط الخلايا المناعية.

قال ديوس، لقد رأينا أنه يمكننا انتزاع مستويات عالية من هذه الأجسام المضادة ، مما أدى إلى حماية قوية للغاية للخلايا العلاجية ، هذا دليل واضح على مفهوم هذا النهج.

وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل اختبار النهج على الخلايا المصممة لتكون علاجات أو خلايا مزروعة. في حين أن هذه الخلايا متطورة من الناحية البيولوجية ، إلا أنها باهظة الثمن ويصعب تصنيعها.

"آمل أن يساعد مفهومنا في تطوير خلايا خيفية قابلة للاستخدام عالميًا." قال الله. "هذا من شأنه أن يجعل العلاج بالعلاجات الخلوية أرخص وأكثر سهولة ، مما يجعله في متناول العديد من المرضى."