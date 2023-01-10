اليوم السابع
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لأول مرة طرح مشروع للصوت والضوء خارج المناطق الأثرية بالغردقة بـ200 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 يناير 2023 07:00 ص
لأول مرة طرح مشروع للصوت والضوء خارج المناطق الأثرية بالغردقة بـ200 مليون جنيه الصوت والضوء ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ،الترويج لعدد من المشروعات في قطاع السياحة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وكذلك مع مبادرة تنمية وتوطين الصناعة ابدأ والتي حصلت على قائمة كاملة بالمشروعات مدعومة بدراسات مبدئية من الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

ومن بين تلك المشروعات التي تضمنتها الخريطة الاستثمارية لوزارة قطاع الأعمال، إقامة مشروع صوت وضوء على هياكل أثرية مقلدة  بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ،بالإضافة إلى منتج سياحي ، حيث  يتم حالياً التفاوض مع مستثمرين لعرض الفكرة وتحديث المشروع .

ويقام المشروع على مساحة 42 الف متر تقريباً ،تخصيص من محافظة البحر الاحمر وتبلغ التكلفة التقديرية 200 مليون جنيه بدون قيمة الأرض التي تملكها  شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحة احدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.

يشار أن الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام كشف في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" تفاصيل أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي جهزت الوزارة العديد من الدراسات التفصيلية حولها، حيث تتضمن نحو 31 مشروعا صناعيا بقيمة 4.5 مليار دولار بخلاف مصانع الغزل والنسيج والقطاع الزراعى والحيوانى والسيور الناقلة واقراص الكلور ومصانع انتاج السيارات والشواحن والبطاريات ومصانع النصر للمواسير .

وأضاف الوزير، أن الخريطة الاستثمارية تتضمن حوالى 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.

 

 


السياحة

الغردقة

القابضة للسياحة

الصوت والضوء

البحر الأحمر

قطاع الاعمال العام

محمود عصمت



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