اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:43 م
أكرم القصاص
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فشل المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:31 م
فشل المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية قمر صناعى
أ ش أ

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ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية باءت بالفشل بعدما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن "خلل" حال دون وصول صاروخها إلى مداره.


وأوضحت "يورو نيوز" أن المهمة قد أقلعت من مدينة نيوكي الساحلية في جنوب غربي إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" تحت جناح طائرة "بوينج 747" مُعدّلة ثم أُطلِق لاحقًا فوق المحيط الأطلسي.


ووفقًا للشبكة الأوروبية : "يمثل الفشل الواضح ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سي الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر الماضي".


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أوروبا

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