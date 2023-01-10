وقال مدير قسم التجارة والأسواق بالمنظمة بوبكر بن بلحسن - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، "إن هذا الانخفاض كان مدفوعا بالانخفاض الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات فى أسعار الحبوب واللحوم، في الوقت الذى سجلت أسعار السكر والألبان العالمية زيادات معتدلة".

وأضاف أنه بالنظر إلى عام 2022 ككل، فإن متوسط مؤشر أسعار الغذاء قد بلغ 14.3% أعلى مما كان عليه في عام 2021، وبما يعني أن نفس سلة هذه السلع قد كلفت في عام 2022 زيادة بنسبة 14.3% عما كانت عليه فى عام 2021.

ولفت بلحسن إلى أن مؤشر أسعار الحبوب قد انخفض فى ديسمبر بنسبة 1.9% عن نوفمبر لكنه ظل أعلى بنسبة 6.8% عن قيمته في ديسمبر 2021، مشيرا إلى أنه بينما انخفضت الأسعار العالمية للقمح والذرة فى شهر ديسمبر إلا أن أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعا.

وبين أن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب وصل في عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد مرتفعا بنسبة 17.9% عن عام 2021، متجاوزا بنسبة 8.8% الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في عام 2011، كما لفت إلى أن الأسعار العالمية للذرة والقمح وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2022 بمتوسط 24.8% و15.6% على التوالي أعلى من متوسطها لعام 2021، بينما كانت أسعار تصدير الأرز أعلى بنسبة 2.9% في المتوسط من مستويات عام 2021.

وعزت المنظمة الزيادة في أسعار الحبوب العالمية في عام 2022 إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاضطرابات الكبيرة في السوق وزيادة عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات والأحوال الجوية السيئة لدى بعض الموردين الرئيسيين والقيود المفروضة على الصادرات من قبل بعض البلدان والطلب العالمى القوى.. وقالت إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قد انخفض في ديسمبر بنسبة 6.7% مقارنة بشهر نوفمبر ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، كما انخفضت الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وزيت بذور اللفت فى ديسمبر.



