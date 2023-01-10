غرف العمليات بتعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بامتحان السادس الابتدائى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والعلوم في 770 مدرسة من مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الاسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء طلاب الصف السادس الابتدائي أولى امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 م، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات أو واقع غش، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجها بتطهير وتعقيم اللجان.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، كما تفقد كنترول المدرسة، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه.

كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، ويؤدي الطلاب غداّ الاربعاء، 11 ينايرـ، امتحان مادة الرياضيات وتربية دينية، ويوم الخميس 12 يناير لغة انجليزية ودراسات اجتماعية.

وكان محافظ كفر الشيخ قد وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

ومن جانبه أشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية لافتاً على أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديري الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير ‏الامتحانات.‏



تفقد كنترول الصف السادس الابتدائيط



تفقد لجان السادس الابتدائي



تفقد لجان مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي



جانب من تفقد اللجان



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان







