عائدات قناة السويس تكسر حاجز الـ17 مليار جنيه خلال شهر

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل عائدات قناة السويس نحو 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقابل 9 مليار جنيه في شهر المناظر له في العام 2021، بزيادة بلغت نحو 8.3 مليار جنيه.

وتعتبر عائدات شهر نوفمبر الماضي هي الأعلى خلال عام في الفترة من نوفمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022، وفقا لتطور عائدات القناة الذى رصدته بيانات جهاز الإحصاء.

وسجلت قناة السويس عائدات بقيمة 14.3 مليار جنيه، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جنيه، حيث زادت بنحو 5.6 مليار جنيه عن إيرادات شهر أكتوبر المناظر له العام الماضي 2021، كما سجلت إيرادات أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه.

وفى أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.