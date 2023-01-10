ظهر بحراسة مسلحة.. هل أصبح الأمير هارى يشعر بالخطر على حياته؟.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

ظهر الأمير هارى فى طريقه لإجراء مقابلة مع ستيفن كولبير من برنامج The Late Show، حيث كان يحميه حارس مسلح بينما يواصل هجومه الإعلامى للترويج لمذكراته فى كتاب "سبير"، حيث سافر الأمير البالغ من العمر 38 عامًا إلى مانهاتن لتسجيل مقابلة أخرى، وكان برفقته حارس يحمل صندوق يٌستخدم لحمل مسدسه وذخيرته، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الأمير هارى يشعر بالقلق

وذكر تقرير، أن الأمير أصبح قلقًا بشكل متزايد على أمنه منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة، وكثيراً ما يقول إنه يشعر بالضعف، حيث اتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات البريطانية بعد أن مُنع بموجب قانون المملكة المتحدة من وجود حراس مسلحين خاصين معه فى البلاد.

الأمير هارى لا يشعر بالأمان فى بريطانيا

وفى أوراق للمحكمة العليا قدمها فى لندن، قال الأمير هارى إنه "لا يشعر بالأمان" فى بريطانيا بدون أمن مسلح، وقال إن قرار منعه من اصطحاب حراس مسلحين "غير قانونى و"غير عادل".



هارى فى طريقه لإجراء مقابلة بحراسته

عندما تنحى الأمير هارى عن منصبه كعضو عامل فى العائلة المالكة، فقد التفاصيل الأمنية الرسمية الممولة من دافعى الضرائب، حيث لقد قال إن الدفع مقابل الأمن المسلح الخاص هو أحد الأسباب التى جعلته يسعى إلى توقيع صفقات مربحة فى الولايات المتحدة مثل مذكراته، التى قيل إنه تلقى مقابلها 20 مليون دولار مقدمًا من قبل الناشر Penguin Random House.

صفقة الأمير هارى مقابل نشر مذكراته

وكشف برنامج ET Canada عن مبلغ باهظ أكثر، مدعيا أن الصفقة لـ 4 نسخ، هى 35 مليون دولار وربما 40 مليون دولار، ويوم الاثنين، سار هارى، الذى كان يرتدى بدلة رمادية وقميصًا أزرق داكن، من سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات إلى الاستوديوهات للقاء كولبير الذى أكد على تويتر أن المقابلة ستبث مساء الثلاثاء.

أعلنت شبكة سى بى إس أن "المقابلة ستكون المرة الأولى التى يزور فيها الأمير هارى برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير وتتزامن مع تاريخ إصدار مذكراته الجديدة سبير".