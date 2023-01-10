ضبط 545 قرص غلة معدة للبيع بقرية الغرق فى الفيوم وتحرير 16 محضرا تموينيا

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة الصحة المهنية بالمديرية، قامت بتكثيف الحملات على جميع محلات المبيدات والصيدليات البيطرية ومحلات الأعلاف، لمراقبة الأسواق والسيطرة على تداول أقراص حفظ الغلال، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 545 قرص غلة معد للبيع، و5 علب كبيرة فارغة للأقراص نفسها، بناحية قرية الغرق، التابعة لمركز إطسا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمسئولي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع لضبط الأسعار، وتكثيف المتابعة الميدانية لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق.

وفي السياق نفسه، قامت اللجنة التى شكلها محافظ الفيوم، برئاسة مدير البيئة بالمحافظة، وعضوية مفتش الرقابة التموينية، ومفتش أغذية فرع هيئة سلامة الغذاء بالفيوم، وممثل جهاز حماية المستهلك، ورئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، ومراقب أول الأغذية بمديرية الصحة، ومفتش من إدارة البيئة بالديوان العام لمحافظة الفيوم، بالمرور والتفتيش على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع والسيطرة على أسعارها، واتخاذ اللازم قانوناً حيال محتكريها من التجار.

وقامت الحملة بالمرور على عدد من المحال ومنافذ بيع السلع، بقرى سيلا، والصالحية، والناصرية، وكفور النيل، والعدوة، والعامرية بمركز الفيوم، وأحياء مدينة الفيوم بمناطق الصوفي، ودار العزاء، والشيخ حسن، والسلخانة، وباغوص، والتعاونيات، وشارع السد العالي، ومنطقتي دلة والحادقة، وتم رصد عدد 16 مخالفة تموينية، شملت مخالفات لعدم الإعلان عن قائمة أسعار السلع، ومخالفات لسوء التخزين والعرض، ومخالفات انتهاء صلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.