ضبط منظفات وصابون سائل منتهى الصلاحية بحى الزهور ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وأشرف المليجى وسحر الجمل وهويدا عبد الرحمن وهايدى جهاد مفتشى الرقابة التجارية، من ضبط 180 كيلو جرام من المنظمات والصابون السائل منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بدائرة حى الزهور تسبب أضرار على مستخدميها بسبب تراكم الجراثيم ، بدلًا من قتلها نتيجة انتهاء صلاحيتها ، والتى بدورها تتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض الجلدية، كالحساسية، والحكة، والإصابة باحمرار الجلد ، بالمخالفة لاحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس وكذا احكام القرار الوزارى.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.