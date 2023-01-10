اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط منظفات وصابون سائل منتهى الصلاحية بحى الزهور ببورسعيد

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:44 م
ضبط منظفات وصابون سائل منتهى الصلاحية بحى الزهور ببورسعيد جانب من المضبوطات
بورسعيد محمد فرج 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وأشرف المليجى وسحر الجمل وهويدا عبد الرحمن وهايدى جهاد مفتشى الرقابة التجارية، من ضبط 180 كيلو جرام من المنظمات والصابون السائل منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بدائرة حى الزهور تسبب أضرار على مستخدميها بسبب تراكم الجراثيم ، بدلًا من قتلها نتيجة انتهاء صلاحيتها ، والتى بدورها تتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض الجلدية، كالحساسية، والحكة، والإصابة باحمرار الجلد ، بالمخالفة لاحكام القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس وكذا احكام القرار الوزارى.
 
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصر

اخبار مصر

أخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تموين بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة