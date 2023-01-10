ضبط مخالفات وتحرير محاضر فى حملة تموينية مكبرة بالدقهلية‎‎

الدقهلية - محمد الحبشي

وشكلت مديرية التموين الحملة بناحية بندر المنصورة، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط مطعم ومحل جزارة لحيازتهما لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها 137 كيلو جرام من اللحوم، إضافة لضبط محلين جزارة لقيامهما بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 60 كيلو لحوم، وضبط 500 علبة سجائر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، وتحرير 7 محاضر لمحلات تجارية متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتشديد علي استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.