ضبط طالب يستعرض بسيارة أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن استعراض قائد سيارة بحركات، والوقوف أعلى السيارة أثناء سيرها بطريق (الإسماعيلية / الزقازيق) الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتم التحفظ عليها، وتبين أنها ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).

وبسؤاله أفاد بأن قائد السيارة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض والتباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.