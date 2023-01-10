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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:23 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 أمام الجنيه المصرى الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10-1-2023، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 7.47 جنيه للشراء، و7.48 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 7.49 جنيه للشراء، و7.51 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

7.49 جنيه للشراء.
 
7.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

7.47 جنيه للشراء.
 
7.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

7.47 جنيه للشراء.
 
7.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

7.51 جنيه للشراء.
 
7.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

7.53 جنيه للشراء.
 
7.54 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

7.48 جنيه للشراء.
 
7.52 جنيه للبيع.

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