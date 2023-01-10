رصف نزلة الزراعى بالفلل ببنها وتطوير محيط قصر محمد على بشبرا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل من أجل خدمة المواطن والسعي نحو تحسن كافة الخدمات المقدمة له كونه هو الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ في مختلف المدن والأحياء لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ، لتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي للقادم من القاهرة اتجاه بنها أخر الفيلات، ومتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال الرصف النهائية لنزلة الزراعي الجديدة من القاهرة اتجاه بنها أخر الفيلات، والتي يُشرف علي إنشاؤها الهيئة العامة للطرق، إذ تم الانتهاء من عمل 100 متر بلدورات علي جانب الطريق و300 متر نيوجيرسي علي امتداد الطريق، وتم الانتهاء من الرصف بالطبقة السطحية والنهائية بطول 400 متر بإجمالي مسطح للأسفلت 3000 متر علي طبقتين بسمك 11 سم، كما وجه "الهجان" بضرورة زراعة أشجار على جانبي الطريق لإضفاء مظهر جمالي علي المنطقة ولتتناسب مع الأعمال.

واستكمل "المحافظ"، جولته بالتوجه إلي حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستجدات أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، إذ تم الانتهاء من دهان بلدورات الأرصفة، وزراعة الشجيرات الموحدة بالجُزُر الوسطى للطريق، والانتهاء من دهان أعمدة الإنارة والتأكد من جاهزيتها، وجاري الانتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالإشارات الدالة لحارات السير، وجاري الانتهاء من دهان المباني المتبقية بمحيط القصر لتتواكب مع أعمال التطوير التي أقيمت بالقصر.

ووجه "المحافظ"، بسرعة إنهاء كافة الدهانات للأبراج السكنية بمحيط قصر محمد علي، ومتابعة الحديقة أمام القصر والاهتمام بري جميع الأشجار وتقليم النخل.



تطوير محيط قصر محمد على



جانب من اعمال الرصف



جانب من أعمال رصف نزلة الزراعي بمنطقة الفيلات ببنها



جانب من جولة المحافظ



رصف مزلة الطريق الزراعي بمنطقة الفيلات



محافظ القليوبية خلال الجولة



