اليوم السابع
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بعد سقوطه فى حفرة عميفة

رجال الإطفاء ينتفضون لإنقاذ الحصان "برنس" في مقاطعة بريطانية (صور)

الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:10 م
رجال الإطفاء ينتفضون لإنقاذ الحصان "برنس" في مقاطعة بريطانية (صور) الحصان "برنس"
وكالات

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تمكّن رجال الإطفاء في مقاطعة ويست يوركشاير شمال شرق إنجلترا، مؤخرا، من إنقاذ حصان ابتلعته حفرة عميقة أثناء سيره في أحد الحقول.
 
وبحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، سقط الحصان "برنس" أثناء سيره في حفرة موحلة يبلغ عمقها 4 أقدام، أثناء رعيه في أحد الحقول.
 
وطلب صاحب الحصان المساعدة من قسم الإطفاء في المقاطعة، والذي تعامل مع الحادث بحرفية عالية، واستدعي طبيب بيطري في حال تعرض الحصان لأي إصابات أثناء إخراجه من الحفرة.
الحصان فى الحفرة
الحصان فى الحفرة
 
واستعمل الفريق حفارة لإنشاء خندق يوصل للمكان الذي علق فيه الحصان، واستخدموا لاحقا حبلا لشد الحيوان عبر الممر الذي تم حفره.
 
جهود الإنقاذ
جهود الإنقاذ
 
وبعد إخراجه من الحفرة، خضع الحصان لفحص طبي، أثبت عدم تعرضه لأي إصابات.
 
حفر الخندق
حفر الخندق
 
وشكر مالكو "برنس" المشاركين في عملية الإنقاذ على سرعة تجاوبهم، وتعاملهم المميز مع الحادث.
 

 


بريطانيا

إنقاذ حصان

رجال الإطفاء

رجال الإطفاء فى بريطانيا



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