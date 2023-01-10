رجال الإطفاء ينتفضون لإنقاذ الحصان "برنس" في مقاطعة بريطانية (صور)

وكالات

تمكّن رجال الإطفاء في مقاطعة ويست يوركشاير شمال شرق إنجلترا، مؤخرا، من إنقاذ حصان ابتلعته حفرة عميقة أثناء سيره في أحد الحقول.

وبحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، سقط الحصان "برنس" أثناء سيره في حفرة موحلة يبلغ عمقها 4 أقدام، أثناء رعيه في أحد الحقول.

وطلب صاحب الحصان المساعدة من قسم الإطفاء في المقاطعة، والذي تعامل مع الحادث بحرفية عالية، واستدعي طبيب بيطري في حال تعرض الحصان لأي إصابات أثناء إخراجه من الحفرة.



الحصان فى الحفرة