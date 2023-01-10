رئيس مياه القناة يتفقد محطة معالجة بورفؤاد فى بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظات القناة ، على التنسيق المستمر بين شركة مياه القناة بجميع قطاعاتها والشركات المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للعديد من المحطات ذات الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذي تم عقده علي هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة ، ومتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الأعمال ، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي .

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة، بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة .

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.