رئيس مدينة الطود يتابع العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز ومقر المصرية للسلع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، ومقر الشركة المصرية للسلع التموينية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار

وشملت جولة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، برفقة مدير إدارة التموين بالطود محمود علي حسن دياب، بالمرور على مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود والشركة المصرية للسلع التموينية فرع الطود للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية الأساسية والإضافية، والتأكد من استلام التجار للسلع التموينية المقررة بالشركة، ومراقبة الأوزان والتأكد من وجود أرصدة بالمصنع، والاطمئنان على انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية، والتأكد من الأوزان القانونية والمرور على عنابر المحطة الكهربائية وعنبر طلمبات الإطفاء وعنبر تنكات مياه الإطفاء وعنبر طلمبات الغاز وكمبروسرات الغاز وعنبر ضواغط الهواء .

فيما تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته الدكتور غانم علي بسطاوي مدير الادارة الصحية بالطود، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمقر الوحدة الصحية بحاجر المريس بمركز الطود، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لتسهيل أعمال القوافل الطبية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح مدير الادارة الصحية بالطود، إن القافلة تقام على مدار يومين، وتشمل تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والباطنة والعظام وصيدلية وكشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي) ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وايضا تحاليل السكر وقياس الضغط وإعداد التقارير اللازمة من قبل اطباء اخصائيين بالقافلة.



العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز بالطود



توفير السلع فى مجمعات الطود



رئيس مدينة الطود يتابع العمل بمصنع تعبئة البوتاجاز بالطود



رئيس مدينة الطود يتابع توفير السلع الغذائية