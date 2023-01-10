رئيس جامعة كفر الشيخ: تعزيز العمل التطوعى وتشجيع مشاركة الطلاب بحياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اجتماعه الدورى لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأعرب لجميع الأخوة المسيحيين من منسوبى وطلاب الجامعة عن أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة .

كما عبر رئيس الجامعة عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة علينا جميعا بدوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وناقش المجلس متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والالتزام بالقواعد المتبعة مع التأكيد على استمرار أعمال التصحيح تباعًا بكافة الكليات من أجل الانتهاء من كافة النتائج الخاصة بالطلاب وإعلانها.

كما استعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ جهود كليات الجامعة من حيث الاعتماد المؤسسى والبرامجى، ومتابعة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالاشتراك مع قطاع شئون التعليم والطلاب والقطاع الطبى بشأن المشاركة فى المبادرات الرئاسية، وتعزيز دور الطلاب فى المجتمع من خلال العمل التطوعي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تنظيم المزيد من اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية التوعوية التى تستهدف تنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى الطلاب، وضرورة تحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا على زيادة النشر العلمى الدولى فى المجلات العلمية ذات معامل التأثير، والتركيز على الأبحاث العلمية التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 من أجل تعزيز ورفع كفاءة وجودة النشر العلمي.

ووجه رئيس الجامعة بتعزيز ثقافة العمل التطوعى وتشجيع مشاركة الطلاب فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعريف الشباب الجامعى على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذى تنفذه الدولة.